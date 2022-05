Ziekenhuis niet akkoord met inzage dossier van kindje met GHB-vergiftiging

Het Martini Ziekenhuis in Groningen gaat in cassatie (in beroep) tegen de uitspraak van de rechter om het Openbaar Ministerie (OM) toegang te geven in het medisch dossier van een 3-jarig jongetje met een GHB-vergiftiging. Het Drentse kind werd in de nieuwjaarsnacht van 2021 in kritieke toestand binnengebracht. Het OM verdenkt de moeder van poging tot doodslag of zware mishandeling en heeft het dossier nodig voor het strafrechtelijk onderzoek.