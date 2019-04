Tien uit tien voor Bautista, Van der Mark op podium in 1e race in Assen

Er staat dit seizoen geen maat op Alvaro Bautista. De Spaanse Ducati-coureur won dit seizoen alle negen races en in Assen pakte in Assen vandaag zijn tiende overwinning. In de eerste race van het weekend, gisteren werd alles afgelast vanwege de sneeuwval, won hij voor Jonathan Rea en Michael van der Mark. Voor de Rotterdammer was het zijn eerste podiumplek van het seizoen.

Het publiek in Assen zag, in een fris lentezonnetje, een eenzijdige race waarin Alvaro Bautista van begin tot eind domineerde.Achter Bautista reed eerst Markus Reiterberger zeer sterk, maar de Duitse BMW-coureur zakte steeds verder terug om uiteindelijk als zesde te finishen.Michael van der Mark kende een moeizame start van de wedstrijd, leverde een plek in bij de start en kon bij de eerste doorkomst in de Geert Timmerbocht ternauwernood op zijn motor blijven zitten.Het bracht de Rotterdammer even uit zijn ritme, Jonathan Rea (de nummer 2 in de WK-stand) profiteerde dankbaar op zijn Kawasaki en ging Van der Mark voorbij. De Yamaha-coureur herpakte zich daarna en omdat Reiterberger het tempo van het begin van de wedstrijd niet kon vasthouden schoof Van der Mark eigenlijk heel simpel weer een plekje op. Die 3e positie kwam in het resterende deel van de wedstrijd niet meer in gevaar.De uitslag van de eerste Superbike-race in Assen (over 21 ronden):1. Bautista2. Rea3. Van der Mark4. Lowes5. Haslam6. Reiterberger7. Davies8 TorresVoor Bautista was het overigens een historische zege, want nog nooit won een coureur in de WK Superbike de eerste tien races van het seizoen.Vanmiddag om 14.00 uur wordt de tweede Superbike-race verreden.