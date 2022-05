Asielopvang Ter Apel 'loopt vol', waarschijnlijk net voldoende plek

De centrale opvanglocatie voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel stroomt vanavond 'helemaal vol'. Dat verwacht het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Desondanks verwacht een woordvoerder dat er aankomende nacht en de rest van de week nog net voldoende plek is.

Er mogen maximaal tweeduizend mensen verblijven in de opvang in Ter Apel. Vanwege die capaciteitsnood hebben onder meer Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Oss, Alkmaar, Venray en Rijswijk asielzoekers overgenomen.

Eerder vandaag riep het COA op om dringend voor nieuwe opvangplekken te zorgen. De komende week gaan noodopvanglocaties open in Kampen en Venray. Daar is dan weer plaats voor driehonderd mensen. Het COA blijft op zoek naar plek waar vluchtelingen voor langere tijd kunnen wonen. In de 111 asielzoekerscentra in Nederland is geen plaats meer.