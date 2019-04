Jugendstil in Drenthe: inspiratie uit de natuur

De natuur is de belangrijkste inspiratiebron voor de jugendstil. In Drenthe komen we deze kunststroming, ook wel 'art nouveau' genoemd, op verschillende plekken tegen. Zoals in het Reestdal, bij boerderij De Lindenhorst.

Gracieuze planten, bloemen en vogels komen in de jugendstil vaak voor. De lijnen en vormen zijn golvend, sierlijk en vaak asymmetrisch. Het lijkt alsof de vormen 'gegroeid' zijn. Van circa 1890 tot 1914 was deze stijl in de kunst en architectuur populair. In Drenthe zien we het onder meer terug in boerderij De Lindenhorst, in het gehucht De Schiphorst.Jermo Tappel van Stichting Het Drentse Landschap: "De boerderij is gebouwd in 1907. De bouwstijl wordt gekenmerkt door nieuwe bouwmaterialen, zoals geglazuurde bakstenen en decoratieve patronen in de constructie zelf, zoals in de ramen en de lateien erboven."Het pand is na bewoning als meisjesinternaat en groepsaccommodatie gebruikt. Dat heeft zijn sporen nagelaten, de komende jaren wordt een plan gemaakt voor een renovatie en herbestemming.