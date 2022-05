'Vertrekpunt' in Roden: naast wrede herinnering ook teken van hoop

In 1942 werden twaalf Joodse Rodenaren op transport gezet naar vernietigingskamp Auschwitz. Slechts één van hen keerde terug. Vandaag werd, nadat de onthulling al vaker was uitgesteld, het monument van kunstenares Mariet Schedler 'overgedragen' aan de gemeente Noordenveld.

80 jaar nadat NSB-burgemeester Hendrik Roelof Bruininga het transport van 'zijn' inwoners naar Auschwitz goedkeurde, staat Reina Oudgenoeg met de tranen in haar ogen bij het monument 'Vertrekpunt'. Onder meer de broer van haar vader, Markus Oudgenoeg, werd hier in 1942 op transport gezet. Het laat Reina - die vandaag speciaal uit het Noord-Hollandse Heiloo richting Roden is gekomen - niet onberoerd.

'Toch iets'

De Holocaust speelt een niet uit te wissen rol in de geschiedenis van Reina en haar bloedverwanten. Vroeger kwam het onderwerp vaak ter sprake en op latere leeftijd is Reina op zoek gegaan naar de vele familieleden die ze in die tijd is verloren.

Hoewel ze bijhield welke familieleden het leven lieten tijdens de Jodenvervolging is er verder weinig mee gedaan, zegt Reina. "Dan is dit best mooi", zegt ze, wijzend op het monument. "Dat er toch iets is."

Hoop in plaats van wanhoop

Het drie meter hoge monument, omlijst met opstijgende kraanvogels, heeft als naam 'Vertrekpunt' meegekregen. Niet alleen omdat vanaf hier de twaalf Joden uit het dorp op transport werden gezet, maar ook omdat het nu prijkt op de zogeheten OV-hub van Roden. Bussen rijden hier dagelijks af en aan, en reizigers kunnen op de bankjes rondom het monument even bijkomen.

'Vanuit dit vertrekpunt hoeft niemand meer te vluchten, te verdwijnen, mag iedereen vertrekken en veilig thuiskomen', zo valt er bij het monument te lezen. Anders dan 80 jaar geleden is het punt er één van hoop, in plaats van wanhoop.