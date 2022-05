Wat vind jij: Ik bezuinig niet op goede doelen

De bank deed tussen half maart en half april onderzoek onder ruim duizend Nederlanders naar het geven aan goede doelen. Van de ondervraagden doneert 83 procent van de ondervraagden aan goede doelen, blijft twee derde (66 procent) trouw aan goede doelen en driekwart (75 procent) ziet goede doelen als onmisbaar voor de samenleving. "Nederland is een vrijgevig land", zegt Frank Aalderinks, hoofd filantropie-advies van ABN Amro in het AD.

Wel zit er veel variatie in het bedrag dat mensen geven. Zo'n 41 procent geeft tussen de 0 en 50 euro per jaar, terwijl 8 procent tussen de 500 en 1000 euro doneert. De bank verwacht wel dat de hoogte van de donaties de komende tijd kan veranderen door de inflatie, maar het geefgedrag zal naar verwachting niet veranderen. Maar hoe zit dat voor jou? Bezuinig jij niet op goede doelen of juist wel?