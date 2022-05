Aantal fysieke winkels in Hoogeveen en Coevorden stijgt, flinke daling Meppel

Het aantal fysieke winkels is in acht Drentse gemeenten gestegen, waaronder Coevorden (+3,7 procent) en Hoogeveen (+3,9 procent). Dat blijkt uit CBS-cijfers. In vier gemeenten was er een daling, waarbij die in Meppel het grootst was (-5 procent).

De groei in acht Drentse gemeenten past in de landelijke trend, want voor het eerst in jaren is het aantal fysieke winkels gestegen. Op 1 januari van dit jaar telde Nederland 83,8 duizend winkels, 655 meer dan een jaar eerder.