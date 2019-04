Bautista ook in race 2 oppermachtig, ijzersterke 2e plek Van der Mark

De laatste ronde was huiveringwekkend met Rea die van alles probeerde om Van der Mark nog te passeren, maar Van der Mark gooide alle deuren dicht. Zelfs de laatste aanval, kort na de Geert Timmerbocht, wist de Rotterdammer nog te pareren. Op de meet bleek de voorsprong slechts 22 honderdste, maar de tweede plek was voor Van der Mark en dat is zijn beste prestatie van het seizoen.Het leek aanvankelijk de race van Jonathan Rea te worden, die ijzersterk startte en binnen een ronde van plek 8 naar de koppositie.Die leidende positie mocht de Kawasaki-coureur (de nummer 2 in de WK-stand) vijf ronden lang hebben en toen vond Alvaro Bautista het welletjes. De Ducati-coureur nam de koppositie over en het veld daarachter zag hem niet meer terug.Rea leek de tweede plek te consolideren, maar werd dus nog ingehaald door een ontketende Michael van der Mark. De Nederlander vocht eerst lange tijd om plek 3 met Lowes, Davies en Haslam maar van die drie bleef alleen Yamaha-teamgenoot Lowes over. Toen Van der Mark zijn teammaat voorbij ging, negen ronden voor de finish, begon de jacht op Rea.Twee ronden voor tijd had Van der Mark de regerend wereldkampioen te pakken. Een boeiend gevecht volgde, met uiteindelijk dus de Nederlander als dolblije winnaar... ver achter Bautista.1. Bautista2. Van der Mark3. Rea4. Lowes5. Davies6. Reiterberger7. Sykes8. HaslamNa elf ronden heeft Bautista de volle mep, 236 punten. Rea blijft tweede in de WK-stand met 183 punten. Lowes gaat naar 126 en Van der Mark komt dichterbij zijn teamgenoot en staat nu op 115 punten