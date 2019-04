Politieke partijen Midden-Drenthe: Aanblijven of opstappen is aan de OR zelf

De aanbeveling van een frisse bezetting van de OR is nieuw voor de politieke partijen. “Het college wist dit al weken en ik vind het dom van het college om zo’n slecht nieuws boodschap zo lang achter te houden”, zegt Jannes Kerssies van coalitiepartij Gemeentebelangen. Het eindrapport is van 21 maart en werd op 12 april aan de gemeenteraad verstrekt.Verder verwijt Kerssies de burgemeester gebrek aan communicatie. “Ik houd van duidelijkheid en dat ontbreekt”, zegt hij. D66 voelt zich ook achtergesteld in informatie.Coalitiepartijen CDA en PvdA vinden dat de OR zelf moet beslissen om al dan niet aan te blijven. “Het zou wel goed zijn als de OR bij zichzelf te rade gaat of zij zichzelf wel de partij vindt om een nieuwe organisatie op te bouwen”, plaatst fractievoorzitter Joop Kramer van de PvdA daar wel als kanttekening bij. Verder is Kramer blij dat het college op tijd heeft ingegrepen op het gemeentehuis. “De organisatie stond op het punt om af te glijden naar cynisme, zo staat in het rapport”, zegt hij.Oppositiepartij D66 betwijfelt of het college van burgemeester en wethouders de aanbevelingen van bureau BMC wel goed op gaat pakken. “Een van de aanbevelingen was dat de gemeentelijke organisatie, de OR, de gemeenteraad en het college gezamenlijk werken aan een visie en een nieuwe organisatie. Maar dat gebeurt niet. Ik heb juist het idee dat het college er nog gauw even wat dingen door heeft willen drukken voordat het eindrapport verscheen. En dat staat haaks op de aanbevelingen”, zegt fractievoorzitter Harma van der Roest. D66 wil een debat over het meerjarige beleid.De voltallige oppositie weigerde vorige maand te stemmen over de uitvoering van het collegeakkoord, waar 7 miljoen euro mee is gemoeid. Gemeentebelangen wijst erop dat er ook niemand bij gebaat is als het college niets doet. Dat vinden ook het CDA en PvdA. PvdA en Gemeentebelangen vinden wel dat het college de oppositie wat beter mee had mogen nemen in de uitvoering van het collegeakkoord.“Doe het samen is een heldere boodschap in het onderzoeksrapport”, stelt Joop Kramer. Maar fractievoorzitter Marinus Louissen vindt dat de oppositiepartijen hun zegje erover hebben kunnen doen. “Als ze met goede voorstellen waren gekomen, hadden we er serieus naar gekeken. Dan hadden we hun opmerkingen misschien wel meegenomen”, zegt Louissen.Charles de Haas van oppositiepartij Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork zegt dat zijn vertrouwen in het college ernstig is geschaad. “Het college behandelt de gemeenteraad als een stel kleine kinderen. De raad mag wel betalen en verder alleen maar toekijken.” Hij moet zich nog met zijn fractie beraden op vervolgstappen, maar denkt zeker dat er een debat moet komen over het volledige onderzoeksrapport, de gevolgde procedures en een plan van aanpak. “Het college kan wel zeggen dat we niet achterom moeten kijken, maar zo werkt het niet. Als gemeenteraad staat het recht op enquête ons altijd nog tot de beschikking”, zo zegt hij.