Benjamins stopt binnen twee maanden na verkiezingen als raadslid in Hoogeveen

In de afgelopen maanden is het aantal aanvragen voor zijn bedrijf flink gegroeid. "Een groei die ik begin dit jaar niet heb voorzien. Dit maakt dat de combinatie van werkzaamheden nu ervoor zorgt dat ik mij niet langer voor de volle 100 procent kan inzetten voor het raadswerk in de gemeente Hoogeveen", schrijft Benjamins in een brief aan zijn partij.