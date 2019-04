Tienduizend larven van zeeforellen uitgezet in Drentse beken

Directeur Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen en Drenthe heeft de vissenlarven zondagochtend vroeg opgehaald uit Duitsland. Ze komen uit een kwekerij in Hamburg. Hij had een rendez-vous halverwege om de reistijd te beperken. En nu heeft hij twee grote plastic zakken vol met tienduizend kleine zeeforelletjes in de achterbak van zijn auto.Henk Mensinga: "Ze blijven hier een jaar of anderhalf in de beekjes rondzwemmen tot ze een centimeter of veertien zijn, dan zwemmen ze naar de Waddenzee. Daar vreten ze zich vol, en daarna zorgen ze hier voor het nageslacht. Dat is het mooie van dit project."De vissenlarven worden verdeeld in emmers en beetje bij beetje uitgezet in het Groote Diep en het Oostervoorste Diep bij Lieveren en het Sterrenbos in Roden. Herbert Springelkamp is lid van de vliegvisvereniging bij de Baggelhuizerplas in Assen. Maar het uitzetten van de visjes vindt hij geweldig: "Ik hoop dat deze net zo groot worden als daar in de visvijver. En dan hoop ik dat we ze dan kunnen vangen."De migratieroutes in Drenthe en Groningen zijn in verschillende riviertjes inmiddels weer op orde. Door herstel van de oorspronkelijke bochtige rivierlopen is er een goed leefklimaat ontstaan. Stuwen zijn passeerbaar. Maar dat geldt ook voor een aantal van de sluizen van de Cleveringsluis bij Lauwersoog. Daarmee is de Waddenzee bereikbaar.Die Waddenzee heeft te maken met een schrale visstand, zegt Mensinga. "Maar met de terugkeer van de zeeforel als icoonsoort zouden ook vissen als houting en bot van dit project kunnen profiteren." En dat zou ervoor kunnen zorgen dat sportvissers niet meer naar Duitsland of Denemarken hoeven af te reizen om op wilde forel te vissen."Dit hier moet het opgroeigebied worden voor de zeeforel. Niet alleen voor de vis, maar ook voor vogels en insecten", zegt Mensinga.Van de tienduizend zeeforellenlarven zullen naar schatting zo'n duizend volwassen worden. Dat duurt overigens wel een paar jaar. De forellen zijn dan heel wat groter dan de kweekforellen die restaurants serveren. In de natuur worden ze tot meer dan een meter groot. Mensinga: "Vorig jaar is de eerste zeeforel terug gevangen in het Peizerdiep. En die was 48 centimeter en dat is best wel goed."