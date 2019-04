Ook zonder parcoursrecord is de Cascaderun in Hoogeveen 'erg geslaagd'

Het was Janet Ruguru uit Kenia die in 54.05 minuten over de streep kwam na 16 kilometer. Het record staat op 53.59 minuten en dateert uit 2014.Winnaar op de 10 Engelse mijlen bij de heren is Joseph Kennecki uit Kenia, die 47.54 minuten over de afstand deed.De 5 mijl kende ook Keniaanse winnaars. Bij de mannen is dat Dominic Mutuli, met een tijd van 23.20 minuten. Agnes Keino kwam als eerste vrouw over de meet. Zij liep het parcours in 26.50 minuten.Maar ook zonder dat parcoursrecord is het Hoogeveense loopfestijn in de ogen vanMarcel Lip (mede-oprichter en voorzitter) zeker geslaagd. "Al voor de start. Ik heb zoveel blije mensen gezien en ontmoet. Het weer was goed. Echt geweldig", zegt hij."Een mooie loop, wel wat stukken met wind", zegt Herman Morrien, die bij atletiekvereniging Aquilo in Winschoten traint. "Ik hoopte op de 10 Mijl tussen de 1.05 uur en 1.07 uur te lopen, en dat is gelukt. Mooi parcours, ik doe zeker weer mee volgend jaar."De loop is voor de dertiende keer georganiseerd. "We hebben nu ongeveer honderd deelnemers meer dan vorig jaar", vertelt Lip. "We blijven ongeveer met 8.000 lopers gelijk. Het is niet ons hoofddoel om te groeien maar om een leuk en mooie loop te organiseren."Naast de Cascaderun zijn ook de GigaG-Cascaderun en de Unicefloop georganiseerd. Ruim 1.500 kinderen hebben 40.000 euro ingezameld met een sponsorloop voor Unicef.