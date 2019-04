Michael van der Mark: Natuurlijk is Bautista te verslaan

Of ik dat wist dat ik als tweede werd afgevlagd? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had een slechte exit uit de Geert Timmerbocht en voelde dat Rea naast me kwam. Gelukkig zag ik aan de reactie van het publiek dat het goed zat. Michael van der Mark

Eigenlijk had ik vanmiddag al gehoopt om Bautista te verslaan, maar helaas. Toch denk ik dat het kan, maar we moeten geduldig zijn. Michael van der Mark

Tien uit tien voor Bautista, eerste podiumplek voor Van der Mark

​Bautista ook in race 2 oppermachtig, ijzersterke 2e plek Van der Mark

In de eerste race kende Van der Mark een moeizame start. De Nederlander zakte naar plek 3 en lag na de eerste doorkomst bijna van zijn fiets in de Geert Timmerbocht. "Ik was vanochtend een beetje te fanatiek en dat kostte me bijna de kop in die eerste ronde. Ik had het eigenlijk ook kunnen weten met de harde band die we vandaag kozen. Ik deed met behoorlijk pijn met die actie trouwens. Het was een goede waarschuwing, laten we het zomaar zeggen", aldus Van der Mark. Uiteindelijk behaalde de Nederlander, achter winnaar Bautista en Rea, zijn eerste podiumplek van het seizoen.De tweede race van de dag was vele malen leuker dan de eerste. Dat was voornamelijk te danken aan de nummers 2 en 3 van race 1: Rea en Van der Mark. Rea kende een voortreffelijke start, kwam van plek 8 naar de koppositie, terwijl Van der Mark zich vanaf de zesde plek (na 7 ronden) oprichtte. "Het was echt een geweldige race", aldus de Nederlander. "Op een gegeven voelde ik dat ik inliep op Rea, die op de tweede plek reed. Twee ronden voor tijd ging ik voorbij en bleef het ontzettend spannend. Uiteindelijk had ik 22 honderdste over op de finishlijn. Of ik dat wist? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had een slechte exit uit de Geert Timmerboch en voelde dat Rea naast me kwam, maar gelukkig zag ik na de finish de reactie op de tribune en wist ik dat ik toch tweede was.Van der Mark hoopte, misschien tegen beter weten in, in de tweede race Bautista te verslaan. "Hij rijdt fantastisch en ondanks dat je in Assen niet zoveel hebt aan topsnelheid, had hij daar wel voordeel van omdat achter hem werd gevochten om posities. Maar ik denk dat hij te kloppen is op een baan waar het op sturen aankomt. We moeten dus vooral geduldig zijn. "