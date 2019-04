Onze Club: Kampioenstress bij Hoogeveen, Emmen en HZVV?

De uitzending van Onze Club

De competitie nadert het einde en dus neemt de spanning toe. RTV Drenthes' amateurvoetbalprogramma Onze Club was dit weekend aanwezig bij drie ploegen die op weg lijken naar het kampioenschap.Zondaghoofdklasser Hoogeveen speelde tegen achtervolger SDO uit Bussen en ging op eigen veld met 2-0 onderuit, vv Emmen verloor in de 1e klasse F de topper tegen SWZ met 1-2 en HZVV ging in de derby van Hoogeveen onderuit tegen runner up Noordscheschut.De vierde wedstrijd in Onze Club is de burenruzie tussen Drenthina en FC Klazienaveen in de zaterdag 2e klasse J en in de wekelijkse rubriek 'de vijfde klasse F' volgen we sv Mussel, het team van oud-prof Jan Veenhof.