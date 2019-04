Egbert Streuer geniet van ereronde tijdens WK Superbikes: publiek op de banken

Het pak zat als gegoten, maar die is ook wel wat aangepast hoor. Op de groei zeg maar. Egbert Streuer, voormalig wereldkampioen na zijn ereronde tijdens de WK Superbikes in Assen

Samen met zijn oude bakkenist Geral de Haas reed Streuer twee ronden over het circuit van Assen. De Drent deed dat overigens geflankeerd door zijn zoon Bennie en Ilse, de dochter van Geral."Het was heerlijk. Ik heb zo'n tien jaar niet gereden en ken deze machine ook niet, maar het gevoel was er snel", aldus een breeduit lachende Egbert Streuer, die af en toe heerlijk 'dwars' ging en de gashendel even helemaal open deed op De Veenslang en op het lange rechte stuk voor de hoofdtribune.Zijn oude racepak werd uit het Drents Museum gehaald, zijn voormalig bakkenist Geral de Haas werd opgetrommeld en een zijspan van Ilse de Haas werd bestickerd in de kleuren van Lucky Strike, de sponsor waar de inwoner jarenlang voor reed en zijn grootste successen behaalde. Het pak zat overigens als gegoten. "Ja, maar ze hebben 'm wat aangepast. Op de groei zeg maar."Als het aan Egbert Streuer ligt rijdt zijn zoon volgend jaar de WK-wedstrijd in Assen tijdens het weekend van de Superbikes. "Het werd net ook voorgesteld door de speaker op het podium waar we werden gehuldigd en dan zie je de reactie van het publiek. Ik denk dat er echt wel behoefte aan is. Als het aan mij ligt komt het in ieder geval terug op de kalender van een groot evenement."