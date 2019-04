WKE'16 op koers voor 3e kampioenschap op rij

WKE'16 is sinds gisteren alleen koploper in de 3e klasse C. De formatie uit Emmen won zelf met 4-0 bij Ruinen, terwijl medekoploper EMMS met 2-2 gelijkspeelde bij FC Ter Apel'96. Het derde kampioenschap op rij lonkt voor de club die nog maar drie jaar bestaat onder de huidige naam.

De uitzending van Onze Club

WKE'16 is al sinds 14 oktober ongeslagen in competitieverband. Op die dag werd op eigen veld met 2-1 verloren van FC Ter Apel'96.De laatste speeldag, op zondag 26 mei, kan zomaar eens D-Day worden in de titelstrijd. Dan staat WKE'16 opnieuw tegenover FC Ter Apel'96. Die club heeft op dit moment vier punten minder dan WKE'16, maar ook twee duels minder gespeeld. De club uit de provincie Groningen speelt nog acht duels, WKE'16 nog zes.Ook EMMS is overigens nog kansrijk. Die club heeft twee punten minder dan WKE'16, maar ook een duel meer gespeeld.WKE'16 had gisteren, gezien de uitslag, weinig moeite met degradatiekandidaat Ruinen. Toch ging het duel lange tijd gelijk op. Zes minuten voor rust kwam WKE'16, na kansen over en weer, op 0-1 door een treffer van Jochem Scholten.Een kwartier na rust viel de beslissing via Lorenzo Hendriks: 0-2. Daarna was het de beurt aan Henk Bakker, die met twee treffers (waaronder één uit een strafschop) de eindstand op 0-4 bepaalde. Het waren voor Bakker de 25e en 26e goal van het seizoen.