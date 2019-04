Rolder Boys rukt op: Periodetitel lonkt

De uitzending van Onze Club

Het kampioenschap zit er niet meer in voor de Drentse club. Daarvoor zijn Dalfsen en Lemelerveld te ver weg, maar een plek in de nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse zit er nog zeker in. Rolder Boys is namelijk koploper in de strijd om de derde (en laatste) periode, met 15 punten uit 5 duels.Tegen hekkensluiter SC Erica ging het echter bepaald niet gemakkelijk, maar een treffer van Sander Jansen in de 86e minuut bleek voldoende voor een driepunter.Jan Korte kan, bij het bereiken van de nacompetitie, in zijn laatste jaar als hoofdtrainer van Rolder Boys de club voor de tweede keer naar de 1e klasse loodsen. De oefenmeester is in dat geval twee keer gepromoveerd en ook gedegradeerd met de club uit Rolde.