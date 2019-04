Nieuwe finaleweek begint voor FC Emmen

NAC blijft op zeven punten achterstand en het verschil met De Graafschap en Excelsior is gegroeid naar drie punten. Het weekend had rooskleuriger kunnen en eigenlijk moeten zijn, maar FC Emmen staat na speelronde 30 in de eredivisie boven de streep en heeft directe handhaving volledig in eigen hand.

Anco Jansen: Goede hoop dat ik er volgende week bij ben

Vandaag start de ploeg van trainer Dick Lukkien een nieuwe finaleweek op weg naar het thuisduel van zaterdag, om 18.30 uur tegen FC Utrecht. Utrecht, dat op eigen veld 0-0 speelde tegen Vitesse, staat vijfde in de eredivisie. De formatie van Dick Advocaat staat dus op een playoff-plek voor Europees voetbal. Het gat naar de eerste ploeg die buiten die playoffs valt is vier punten.Dat duel zal Emmen-middenvelder Michael Chacon missen. Hij is na vijfde gele kaart (tegen NAC) geschorst. Anco Jansen viel uit met een knieblessure, maar de captain van FC Emmen verwacht er zaterdag wel bij te zijn.Na 30 speelronden is dit de situatie onderin in de eredivisieFC Emmen is de eerste van de ploegen onderin die komend weekend in actie komt (op zaterdagavond om 18.30 uur). Later op de avond speelt De Graafschap bij VVV en op zondag speelt Fortuna Sittard op eigen veld tegen NAC en ontvangt Excelsior bekerfinalist Willem II.Hieronder het complete programma van de degradatiekandidaten tot en met de laatste speelronde.NAC thuisFC Utrecht uitFeyenoord thuisFC Groningen uitFC Utrecht thuisDe Graafschap uitFC Groningen thuisWillem II uitVVV uitFC Emmen thuisAjax thuisVitesse uitWillem II thuisADO Den Haag uitAZ thuisHeracles uitFortuna Sittard uitFeyenoord thuisPEC Zwolle thuisSC Heerenveen uit