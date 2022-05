Conclusie onderzoekers zandwinning bij De Huttenheugte: 'Is niet goed gegaan'

Er is geen sprake geweest van het bewust onjuist informeren over de stand van zaken over de zandwinning voor vakantiepark De Huttenheugte. Dat concludeert de provincie na een intern onderzoek.

Eigenaar Center Parcs had in 2018 belangstelling voor het uitdiepen van de plas in De Huttenheugte. Dat moest leiden tot een betere waterkwaliteit en de provincie kon datzelfde zand weer gebruiken voor de verbreding van de N34.

Van winst naar verlies