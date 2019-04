Week van de teek: 'Controleer jezelf goed als je buiten bent geweest'

Met het klimmen van de temperatuur, zoals deze week het geval is, worden ook de teken actiever. De parasiet kan ziektes overbrengen, onder andere de ziekte van Lyme. "Mede omdat het zomerseizoen steeds langer wordt, zien we een toename in het aantal tekenbeten", zegt Ivar van Dijk, GGD-arts infectieziektebestrijding. "Waarschijnlijk overleven ook steeds meer teken de minder strenge winters."In Drenthe komen van alle provincies de meeste tekenbeten en gevallen van de ziekte van Lymne voor per inwoner. "En die trend zet zich nog steeds door", weet Van Dijk. "De laatste cijfers van de ziekte van Lyme laten zien dat het om ongeveer 1.500 mensen per jaar in Drenthe gaat."Met de Week van de teek hopen landelijk samenwerkende organisaties, waaronder de GGD, het groeiende probleem te tackelen. "Het is belangrijk om aandacht te vragen voor de tekenbeet. Als je de teek binnen 24 uur verwijdert, is de kans verwaarloosbaar dat je de ziekte van Lyme krijgt", vertelt Van Dijk. "Controleer jezelf dus goed als je buiten bent geweest. Niet alleen na een boswandeling, maar ook als in je eigen tuin hebt gezeten."De Week van de teek richt zich ook op kinderen. "Wat we onder andere doen vanuit de GGD is aandacht vragen op de scholen. We hebben een speciale badkamerhanger ontworpen als geheugensteuntje voor kinderen om zich aan het einde van de dag te controleren op tekenbeten als ze buiten hebben gespeeld. Juist in de groep van 10 tot 14 jaar komen de meeste tekenbeten voor."