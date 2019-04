Mare Keja (14) dolgelukkig na winst prestigieus muziekconcours

Toch was ze wel een beetje zenuwachtig. "Ja, ik vond het wel spannend", vertelt Mare, die sinds haar derde cello speelt. "Ik had ook niet verwacht dat ik zou winnen."Het Prinses Christina Concours is een jaarlijks muziekevenement dat bedoeld is om onder meer klassieke muziek onder jongeren te promoten. "Iedere muzikant had z'n eigen programma en speelde z'n eigen stukken. Ik speelde het eerste deel van het celloconcert van Kabelevsky en Après un rêve van Fauré", legt ze uit.Mare was erg tevreden over haar uitvoering. En de jury ook. "Ik mag nu een masterclass volgen bij een cellist naar keuze. Daar ben ik echt ontzettend blij mee", zegt Mare enthousiast. "Ik weet nog niet wie ik ga kiezen. Daar ga ik nog even over nadenken, want deze prijs moet ik goed gebruiken."Mare wil uiteindelijk professioneel celliste worden. Ze is in ieder geval goed op weg. "Ik studeer ongeveer twee uur per dag." Daarnaast gaat ze twee keer per week naar het conservatorium voor lessen. "Ik wil gewoon zoveel mogelijk muziek maken."