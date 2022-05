Man uit Nieuw-Buinen verdacht van digitaal kinderlokken

Een 49-jarige man uit Nieuw-Buinen wordt verdacht van grooming. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij online geprobeerd om af te spreken met een 13-jarig meisje. Hij deed zich in een app voor jongeren voor als 15-jarige jongen. De rechtbank in Assen bepaalde vandaag dat de man langer vast blijft zitten.

De man zocht contact met het meisje in de periode van december 2020 tot half juni vorig jaar. Hij kreeg contact met haar via een app voor jongeren, waarop ze kunnen chatten en gamen. De man stelde vervolgens voor verder te chatten via Snapchat en Instagram. Later zette hij haar onder druk om naaktfoto's te sturen en nodigde hij haar bij hem thuis uit.