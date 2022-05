Veteraan Sturre verwacht emotionele herdenking op De Dam: 'Niemand kent elkaar, maar je hebt direct een band'

Jeffrey Broere

Voor Sturre zal de herdenking een emotionele gebeurtenis worden, denkt hij. "Ik heb in Bosnië gezeten, in Simin Han. En toen ik er zelf zat, was het vrij rustig, maar de groep die daarna kwam, kwam uit Assen."

Bij die zending is Jeffrey Broere via een mortieraanval om het leven gekomen. "Ondanks dat ik Jeffrey niet persoonlijk kende, heeft het mij wel geraakt. Ook heb ik later zelf met mensen in Assen, uit dat bataljon, gewerkt. Daardoor heb ik best wel een band met deze jongens gekregen."

Tweede Wereldoorlog

Maar niet alleen de oorlog in Bosnië is iets wat tijdens de herdenking zal meespelen bij Sturre. "Mijn vader is twee jaar geleden overleden en tijdens zijn uitvaart hoorde ik het verhaal dat hij meemaakte tijdens de Tweede Wereldoorlog", blikt Sturre terug. "Bij een bombardement op Nijmegen werd een school geraakt. Daar zijn kinderen bij omgekomen. Maar mijn vader zat toen ziek thuis en heeft het daardoor overleefd. Ook wist mijn opa gewonden weg te halen. Dus ja, ik heb wel raakvlakken met de Tweede Wereldoorlog."