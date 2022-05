Djammen: Electric Blues, een ode aan Cuby + Blizzards

"Wij zijn in het Cuby-repertoire gedoken en dat is echt een reis van ontdekkingen geweest", vertelt bassist en bandlid van het eerste uur Bert Bulk enthousiast. "Dat is zo abnormaal." Electric Blues noemen de mannen zichzelf. Sinds de jaren 60 bestaat de band al en sinds kort zijn ze op tournee door Nederland met hun ode aan de legendarische Drentse bluesband Cuby + Blizzards.

Voor Djammen reisde het gezelschap vanuit het Westen af naar Drenthe om vier Cuby-nummers live te komen spelen.

Schoolband

"Wij zijn begonnen met een bluesband in de jaren 60", vertelt Bert. De heren begonnen op school. Zanger en drummer Henk Vegt en Bert troffen elkaar daar. "Van daaruit is Electric Blues ontstaan." De mannen hadden altijd al een passie voor de blues. Toen met name gericht op Engelse bands. "Er was natuurlijk in Nederland ook het nodige aan de gang", legt Bert uit. Bijvoorbeeld bands als Livin' Blues. "Maar ook Cuby was natuurlijk wereldberoemd in Nederland", weet Bert.

De laatste jaren is Electric Blues zich helemaal gaan richten op de muziek van Cuby + Blizzards. "Als je je erin gaat verdiepen, dan kom je dingen tegen waar je geen idee van hebt." Naast de harde kern Henk en Bert, behoren mondharmonicaspeler Piétro Smeding, gitarist Aad Kreeft en toetsenist Edwin van Schijndel inmiddels ook tot de vaste groep. Vol overgave storten zij zich op de muziek van Cuby + Blizzards. "Je hebt geen idee hoe goed dat in elkaar zit", vindt Bert.

Appleknockers Flophouse

Niet in Grolloo, maar in het Zuid-Hollandse Ter Aar staat de bluesboerderij van de band. Waar het door Muskee gehuurde boerderijtje in Grolloo een Appleknockers Flophouse (een zoete inval) was voor Cuby-fans, is de boerderij van Henk dat nu nog. Fans kunnen er genieten van heuse Cuby + Blizzards-verwendagen.

Electric Blues speelt de nummers van Muskee en de mannen op een wijze die dicht bij het origineel blijft. "Ik ben dan helemaal van de wereld af", vertelt Bert. "Ik zit dan helemaal in dat muziekstuk, al brandt de hele tent af." Henk vult hem aan: "We hebben echt mensen huilend in de repetitieruimte. Die zijn natuurlijk geen 20 jaar, dat zal ik er gelijk bij zeggen", grapt Henk. "Maar die hebben natuurlijk een heel leven achter de rug en die hebben die muziek gekend."

De stem van Muskee

"Ik had daar zelf nooit echt een idee van", zegt Henk bescheiden over zijn zangkunsten. "Ik ben jarenlang eerste reserve geweest." Inmiddels is de drummer de leadzanger van de band, omdat men vond dat zijn stem wel wat leek op die van Muskee. "Op gegeven moment wilden we dus dat Cuby-repertoire helemaal onder de aandacht gaan brengen. Toen hebben we wat oudgedienden uit Assen uitgenodigd die we kenden."

Het gezelschap reisde naar de boerderij af in Ter Aar om naar een aantal Cuby-nummers te luisteren. "Als ze hadden gezegd dat het niks was, waren we er gelijk mee gestopt." Maar dat gebeurde niet. "Toen hoorde ik ineens iemand zeggen: 'Ik hoor Harry'." Volgens de zanger is het repertoire bij zijn stem gaan passen. "Ik zing gewoon zoals ik zing, maar dat schijnt op Harry Muskee te lijken."

Missie

"Ik heb nog nooit van een band zulke verschillende muziekstukken gehoord die ook zo goed in elkaar zitten", meent Bert. Mede een reden om ervoor te zorgen dat de muziek geen stille dood sterft, maar gehoord blijft worden. Ook voor de jongere generaties. "We willen zoveel mogelijk spelen en zoveel mogelijk Cuby-fans bereiken", vult Henk aan. "Maar ja, de toekomst is voor ons niet zo heel erg lang", lacht de zanger. De tijd die de mannen nog hebben willen ze in ieder geval benutten om de muziek van de legendarische Drentse bluesband in leven te houden.