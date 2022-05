Vrijwilligers Kabouterpad Emmen zitten niet stil: 'Wij moeten gewoon door'

Voor veel vrijwilligers van het Kabouterpad in Emmen begon deze week met een vervelend bericht. Niet voor de eerste keer, want de speciale wandelroute voor kinderen is voor de derde keer in korte tijd vernield. En dat terwijl er afgelopen weekend nog een evenement plaatsvond met zo'n driehonderd kinderen. Vrijwilliger Sandy Vugteveen is teleurgesteld in de vernielingen, maar zet de knop snel weer om.

"Het is ontzettend jammer, want het is een leuk belevenispad voor kinderen", vertelt Vugteveen. Als vrijwilliger heeft zij een groot aandeel in de versiering van het pad in de Emmerdennen. Zo maakt zij de deurtjes die normaal gesproken op de boomstammen worden geplaatst. "Ik zaag samen met mijn zoontje de deurtjes uit en die schilderen we. Uiteindelijk worden ze het in het bos gezet, in de hoop dat het niet wordt weggehaald."

Helaas was dit aan het begin van de week wel het geval. "Zondagavond of maandagochtend is de boel weer vernield of weggehaald", zegt Vugteveen.

'Het is nu weer tijd om te knutselen'