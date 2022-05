Jubilerende Roder Boekenmarkt met dubbele lading is 'heel waardevol'

De boekenmarkt, die vandaag van start ging, is sowieso een bijzondere. Het is namelijk een lustrumeditie. "De 25ste", zegt voorzitter Arie van Klei trots. "Het is een uitgestelde boekenmarkt, want eigenlijk houden we die altijd in de kerstvakantie. De afgelopen keer kon dat niet vanwege corona. De boeken hadden we al en om ruimte te maken voor de volgende markt - die hopelijk wél in december zal zijn - verkopen we die boeken nu alsnog."