Bouwen staat centraal bij jong college Noordenveld

In tien jaar tijd wil de gemeente Noordenveld tussen de achthonderd en duizend nieuwe woningen in de gemeente laten bouwen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet er tempo worden gemaakt met bouwplannen. Dat concluderen de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en VVD in het vandaag gepresenteerde akkoord. Het akkoord heeft de naam 'Samen bouwen aan Noordenveld' gekregen.

Gemeentebelangen levert in het college twee wethouders. Kirsten Ipema (40) was dat de afgelopen vier jaar al, de 32-jarige Jos Darwinkel is na jaren in de raad de jongste wethouder van het Noordenveldse college. Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) is met 50 jaar de oudste wethouder en Robert Meijer (36, VVD) maakt het viertal compleet. Met een gemiddelde leeftijd van 39,5 (met uitzondering van burgemeester Klaas Smid) kan gesproken worden van een zeer jong college, schrijft RTV Zulthe

Rechts en links samen

Tijdens de presentatie van het college kwam de vraag of duofractie PvdA/GroenLinks en de VVD niet te veel van elkaar verschillen, om samen een coalitie te vormen. Bertus Jan Epema, fractievoorzitter van de duofractie, denkt van niet. "We hebben de laatste twee jaar goed samengewerkt met de VVD", stelt hij. "In de gemeenteraad is er niet zo'n harde scheiding tussen links en rechts."

De VVD gaat met de duofractie mee in de wens om bij nieuwbouwprojecten te streven naar een minimum van dertig procent sociale huurwoningen of 'goedkope' koopwoningen. "Bij goedkope koopwoningen kun je je afvragen wat dat precies inhoudt", zegt Epema. "Twee tot drie ton is weliswaar niet goedkoop, maar zal voor veel mensen toch te betalen zijn. Dat moet dan het streven worden."

Als voorbeeld waar dit al goed gaat, wijst Epema naar Peize-Zuid. "Daar ligt een plan om een wijk te bouwen met huur- en koopwoningen door elkaar. De dertig procent sociale huur of goedkope koopwoningen wordt daar nét niet gehaald, maar de raad is enthousiast over het plan." Volgens Epema zal die genoemde dertig procent geen harde eis worden. "Eerder een hard streven."

Zonnepark Zuidvelde

In de duurzaamheidsopgave houden de partijen zich vast aan het 'staande beleid'. Dat wil zeggen dat Noordenveld in 2040 energieneutraal wil zijn. "We zullen daarvoor flinke stappen moeten zetten", aldus Epema.

Over het zonnepark in Zuidvelde, waarover de VVD en PvdA/GroenLinks het niet helemaal eens waren de afgelopen tijd, valt nog te praten. "Als het voldoet aan de beleidsregels, kan het park er komen", zei Gemeentebelangen-fractievoorzitter Rikus Koopman daarover. Nanda Emmens (VVD) gaf nog wel aan dat de inspraak van inwoners goed geregeld moet worden: "Daar blijven wij ons hard voor maken." Volgens Koopman zal er binnen het college ruimte zijn voor verschillende meningen.

Hoog verloop

Het nieuwe college heeft grote twijfels over de eigen financiële positie. Die twijfels zijn vooral ingegeven door de onduidelijkheid van het Rijk over de verdeling van het gemeentefonds. Het maakt dat er weinig grote plannen in het coalitieakkoord staan. "Bovendien lopen er nu nog veel plannen", zegt wethouder Ipema.

Ook binnen de eigen organisatie leeft onduidelijkheid en zelfs grote ontevredenheid. Noordenveld komt moeilijk aan personeel en de werkdruk is hoog. De gemeente wil de dienstverlening naar de inwoners weer een duw in de goede richting geven, maar daarvoor zal een manier moeten worden gevonden om goed personeel aan te trekken. "Het verloop is ondertussen hoog en veel personeelsleden zitten tegen hun pensioen aan", zegt Ipema. "Daar moeten we een oplossing voor vinden."

'Echt meedoen'

De drie fracties die het college gaan vormen, willen dat inwoners makkelijker de weg naar het gemeentehuis vinden. Inwoners moeten het idee krijgen dat ze écht meedoen met de gemeente en dat plannen serieus worden genomen.