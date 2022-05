Zoon Wijland neemt De Havixhorst over: 'Vader jarenlang de oren van het hoofd gezeurd'

Bubbels, hapjes en gezelligheid; het is een drukke dag voor ondernemer Jos Wijland. Na veertig jaar houdt hij het voor gezien bij kasteelhotel De Havixhorst in De Schiphorst vlakbij De Wijk. Vandaag geeft Wijland het stokje door aan zijn zoon en schoondochter.

Met Chris Wijland komt er een nieuwe generatie van de familie aan het roer op de voormalie havezate. Hij gaat het bedrijf leiden met zijn vriendin Fleur Holterman. "Ik heb mijn vader jarenlang de oren van zijn hoofd gezeurd", lacht Chris, die op een voor hem erg bijzondere plek gaat ondernemen. "Dit is mijn huis. Ik ben hier geboren, opgegroeid en werk hier van jongs af aan. Al op mijn 14e mocht ik een beetje meehelpen."

En hoe is dat voor Holterman, de nieuwe kastelvrouw? "Ik werkte hier toen Chris tijdelijk elders werkte. Toen hij terug kwam is de vonk overgesprongen. Het is super spannend om dit avontuur aan te gaan!"

Pittige arbeidsmarkt

Het was veertig jaar lang niet alleen rozengeur en maneschijn voor vader Jos, zoals bijvoorbeeld de afgelopen coronajaren. Ook De Havixhorst heeft moeilijke tijden gekend. "Het voortzetten, de continuïteit is het moeilijkste", zegt vader Jos. "Iets tijdelijk extreem goed doen, kan makkelijk. Dat volhouden is moeilijk. Je moet elke dag voldoen aan de verwachtingen."

Volgens Chris ligt daar ook voor de komende jaren de uitdaging. Het hotel, werkgever van 45 mensen, voelt de druk op de krappe arbeidsmarkt. "Dat is pittig. Wij moeten er wel voor zorgen dat we de beste mensen om ons heen hebben. We hebben een heel goed team een willen dat koesteren."

Eigen weg

Bij de overname komt veel kijken, maar Wijland senior hoopt vooral dat het nieuwe koppel een eigen weg kiest. "Het is hun primaire taak om iets te veranderen. Als ze zouden na-apen is dat het begin van het einde. Je moet je eigen weg bewandelen", aldus Jos, die trots is op wat hij heeft neergezet. "Toen wij hier kwamen, was het niet charmant en lief. We hebben enorm veel verbouwd en een prachtige combinatie neergezet. We combineren de natuur van het Reestdal, de gracht, dit pand met gastronomie. En we hebben cultuur toegevoegd met het beeldenpark. In de beginjaren wandelde niemand door de bossen. Dat is nu enorm toegenomen."

Chris en Fleur willen vooral aan de slag met de kleine dingen, zoals het vernieuwen van de kamers en het werk makkelijker maken voor het personeel. Het recept van De Havixhorst blijft hetzelfde. Chris: "Het is een concept dat al veertig jaar heel goed draait. Dat willen we vooral zo houden. Het is dom om het roer volledig om te gooien."