Zwemmen met je boxershort aan? Niet in Veenhuizen

"Dat is blijkbaar modieus", zegt zwembadvoorzitter Freddie van der Beek. "De jongens dragen hun boxershort op zo'n manier dat je de merknaam kunt zien." De reden dat het ondergoed nu verboden is? Simpel: hygiëne. "De poepbacterie is heel gevaarlijk. Als die in het water komt, hebben we een heel groot probleem. Dus boxershorts willen we hier niet meer hebben."Wat het zwembad ook niet meer wil hebben, is plastic. Van der Beek. "We willen plastic-arm worden." Een kopje koffie krijg je in Veenhuizen voortaan in een kartonnen bekertje. "We willen op deze manier een kleine bijdrage aan het milieu leveren."Vrijwilligers zijn de komende tijd hard bezig om het tachtig jaar oude zwembad, dat eigenlijk compleet gerenoveerd moet worden, klaar te maken voor de zomer. "11 mei gaan we weer open", vertelt de voorzitter, die nog op zoek is naar vrijwilligers voor de kiosk. "We moeten de kleedhokken nog schoonmaken en rondom het bad moet alles weer onkruidvrij worden."Het zwembad heeft dit jaar voor het eerst een paviljoen. "Vooral 's ochtends hebben we veel oudere zwemmers, die daarna gezellig nog even een kopje koffie willen drinken. Soms is het dan nog een beetje fris, dus kunnen ze bij het paviljoen zitten."