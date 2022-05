Wacker kroont zich tot eerste kampioen in het noordelijke amateurvoetbal

VOETBAL - Voetbalvereniging Wacker uit De Wijk heeft zich vanavond gekroond tot de eerste kampioen van het noordelijke amateurvoetbal. In een draak van een wedstrijd versloeg het nummer twee Steenwijker Boys met 1-0 en daardoor is Wacker vijf wedstrijden voor het einde van het seizoen niet meer te achterhalen in de Vierde Klasse A.

Een kwartier voor de wedstrijd is iedereen bij de thuisploeg al in opperbeste stemming, want niets staat een kampioenschap volgens de supporters nog in de weg: "Dit is een goede ploeg hoor, al 21 duels zijn ze ongeslagen. Dit wordt een makkie vanavond. Ik zeg 5-0", zegt een supporter van Wacker.

Maar de kampioensstress is in de openingsfase voelbaar bij Wacker. Er worden geniepige schoppen uitgedeeld en er is meer balverlies te zien dan sprankelend combinatievoetbal. Maar vlak voor rust wordt de ban toch gebroken en schiet Dennis Westerbeek een vrije bal tegen de touwen: 1-0.

Ware kampioensstrijd

Er lijkt een zware last van de schouders van de Wacker-spelers af te vallen, maar langs de lijn lijken fans van de thuisploeg in de rust toch iets minder zeker van hun zaak. "Het kan zomaar nog de andere kant op vallen", vinden sommige toeschouwers van de thuisploeg.

Het stroperige voetbal is ook in de tweede helft niet van de lucht en het spel lijkt bijna nog slechter dan in de eerste helft, maar na een zinderende slotfase weet Wacker de voorsprong over de streep te trekken en is het kampioenschap een feit. De champagnespetters vliegen in het rond en bloemen worden uitgedeeld. Wacker is door de zege op de Steenwijkers 22 wedstrijden op rij ongeslagen en daarmee een verdiende kampioen in de Vierde Klasse A én de eerste amateurvoetbalkampioen van de standaardteams in Noord-Nederland.