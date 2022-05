Initiatiefnemer oorlogsmuseum Havelte: '12.000 bezoekers per jaar moet lukken'

Kootstra had zijn eigen collectie met oorlogsitems jarenlang opgeslagen in de boerderij van zijn ouders, die ook in Westerveld woonden. Toen zij besloten te verhuizen, begon zijn zoektocht naar een permanente opslagplek, waarbij het idee voor een museum ontstond. Zo kon het gebeuren dat in mei 2019 enkele weken een tijdelijk museum werd geopend in de lammerenkooi bij Toegangspoort Holtingerveld, waar Kootstra schaapherder is.

"In het oude museum bij mijn ouders had ik tussen de vijf- en zesduizend bezoekers per jaar. In het tijdelijke museum in 2019 hadden we ook 2500 bezoekers in drie weken tijd. Met het nieuwe museum willen we naar de 12.000 bezoekers per jaar, of meer. Dat moet ook lukken, denken wij."

Mensen zijn op zoek naar iets tastbaars

"Of het nodig is? Dat kun je je afvragen", vertelt Kootstra. "De meeste musea in Nederland draaien op dit moment niet geweldig, maar ik merk wel dat er behoefte is aan meer informatie in dit gebied." Hij refereert aan vragen die hij van bezoekers krijgt over zijn oorlogsspullen of informatie. "De mensen missen vaak tastbare dingen uit die tijd."