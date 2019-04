Drentse bollenteler gebruikt 'vleugels' om gewassen te bespuiten

"We kunnen nu dichter boven het gewas komen. Daardoor is het mogelijk om hele fijne druppeltjes te gebruiken. Die waaien prima het gewas in en kunnen niet meer weg", legt de bollenteler uit Hijken de voordelen van de Wingssprayer uit. "Bovendien kunnen we lager in de dosering blijven. We zitten 25 tot 35 procent lager dan de standaard."De inzet van gewasbeschermingsmiddelen ligt momenteel onder een vergrootglas. Het RIVM, het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, maakte vorige week bekend dat het spuiten van gif op de Nederlandse bollenvelden veel schadelijker is dan gedacht. Omwonenden worden namelijk langer blootgesteld aan veel hogere concentraties van die pesticiden dan tot nu toe bekend was.De landbouwmachine van Veninga maakt deel uit van een nieuwe generatie. De Wingssprayer combineert een hoge effectiviteit van middelen met minimale drift. "We zien telkens nieuwe technieken die de schadelijke neveneffecten tot een minimum reduceren. De Wingssprayer is daar een schoolvoorbeeld van", aldus Veninga. "Deze machine is nu een jaar of vier, vijf op de markt. Het vraagt wel een extra investering, maar steeds meer collega's gaan er mee bezig."