Kamperen maar dan anders: tentje in de achtertuin

Voor onze serie 'Kamperen, maar dan anders' gaat verslaggever Robin van Gammeren op zoek naar manieren van kamperen buiten de gebaande paden. Zoals bijvoorbeeld je tentje opzetten in iemand anders' achtertuin - klinkt misschien niet zo spannend, maar dat kan het best zijn!

Midden in de wildernis je tentje opzetten - veel meer ROEG! wordt het niet. Maar hoe fijn het ook is om omringd door natuur en ver weg van de beschaving te overnachten, wildkamperen is verboden in Nederland. Ook bieden campings vaak toch niet wat wildkampeerders zoeken: de illusie van één zijn met de natuur verbleekt wel heel gauw wanneer de buren eten bestellen via een bezorgdienst.

Avontuurlijk in de tuin

Roel en Sandra bieden een plekje in hun tuin aan via het platform Campspace. Hoewel in de tuin kamperen misschien niet direct heel avontuurlijk klinkt, kan je het zo wild maken als je zelf wilt. Er worden via het platform bijvoorbeeld ook plekjes in tuinen aangeboden die zo groot zijn dat je je best moet doen om de eigenaar tegen te komen.

Tent onder een ooievaarsnest

Hoewel je bij Roel en Sandra iets makkelijker contact maakt, slaap je ook daar middenin de natuur: aan de rand van het bos en vlakbij een ooievaarsnest. Je kunt je tent ook direct onder het nest opzetten, maar dat wordt afgeraden als je het droog wilt houden.

"Het blijkt heel speciaal te zijn dat je een ooievaar in je tuin hebt", zegt Roel, wijzend naar het nest achterin de tuin. "Nou, dat hebben wij dus. Alleen dat weet niemand, en nu steeds meer mensen."

Een uitwisseling

Roel en Sandra zijn begonnen met kampeerders verwelkomen omdat ze hun tuin zo mooi vinden, dat ze dat graag ook aan anderen laten zien, Daarnaast hopen ze hun gasten hun manier van leven, in contact met de natuur, ook een beetje mee te geven.

Maar ze hebben zelf ook iets geleerd van al die vreemdelingen die hun tuin kwamen bewonderen. "Mensen laten eigenlijk zien hoe mooi het is in je eigen tuin, dat is toch ongelooflijk", lacht Roel.

Zorgeloos