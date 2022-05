Kids First wil meer mannen in de kinderopvang

Kinderopvangorganisatie Kids First begint een campagne om meer mannelijke pedagogische medewerkers aan te trekken. Volgens Kids First, met 140 vestigingen in Drenthe, Groningen en Friesland, is er een groot tekort aan mannen in de kinderopvang.

"Het aantal mannen op de werkvloer in de kinderopvang is met nog geen 3 procent van het totaal aantal medewerkers sterk ondervertegenwoordigd", zegt woordvoerder Esther Ottens van de opvangorganistie. "Blijkbaar houden we nog vast aan traditionele normen met de vrouw als opvoeder en de man als kostwinner. Dat zie je ook in het onderwijs en de zorg."

De mannen die in de kinderopvang werken doen dat vooral in de buitenschoolse opvang (BSO) en niet of nauwelijks bij de kinderdagopvang (0-4 jaar) of peuteropvang (2 tot 4 jaar).

Met de campagne wil de organisatie een betere balans vinden in de kinderopvang. "Mannen en vrouwen verschillen van elkaar bij het bieden van zorg, spel en interactie. De variëteit aan rolmodellen is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het kind", aldus Ottens.