Advies: Forum voor Democratie niet in nieuw provinciebestuur

Een coalitie van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie is volgens Goettsch haalbaar. Daarnaast vindt zij deze coalitie ook passen bij de verkiezingsuitslag. De partijen hebben op veel thema's aangegeven dat ze bereid zijn om tot overeenstemming te komen. "Op mobiliteit, landbouw en natuur liggen de verhoudingen scherper", schrijft Goettsch. Toch verwacht ze dat de partijen er wel uitkomen.Een samenwerking met Forum voor Democratie is niet realistisch, zegt Goettsch. Ze concludeert dat na extra gesprekken vorige week met de grote vier partijen in Drenthe: PvdA, FvD, VVD en CDA. De partijen kunnen met name op het thema klimaat en energie geen overeenstemming bereiken. “Daarbij weeg ik mee dat eenmeerderheid van de partijen in Provinciale Staten dit in de komende vier jaar een belangrijke taak en opgave vindt voor de provincie", aldus Goettsch in haar advies.De PvdA werd in Drenthe met zes zetels de grootste partij. Forum voor Democratie was als nieuwkomer de grote winnaar van de verkiezingen. De nieuwkomer haalde ook zes zetels en werd de tweede partij. De VVD was vier jaar geleden nog de grootste, maar verloor een zetel en kwam ook op zes uit, en is de derde partij geworden.Het CDA werd de vierde partij in Drenthe. De christendemocraten gingen van zes naar vijf zetels. GroenLinks groeide van twee naar vier zetels en werd daarmee de vijfde partij van onze provincie. De ChristenUnie haalde drie zetels, net als vier jaar geleden.Het beoogde college van Gedeputeerde Staten met de vijf partijen heeft 24 van de 41 zetels in het Drents parlement. De vijf partijen gaan nu inhoudelijk onderhandelen over hun coalitieakkoord en over de verdeling van de posten. PvdA-leider Cees Bijl is beoogd formateur.De kandidaat-gedeputeerden zijn Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA), Hans Kuipers (GroenLinks) en Tjisse Stelpstra (CU). Als de partijen er definitief uitkomen, zal Hans Kuipers de enige nieuwkomer zijn in het college van GS. De andere vier waren ook al gedeputeerde in de afgelopen bestuursperiode.