Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op RTV Drenthe

Morgen, 5 mei viert Drenthe de Bevrijding. Het grootste bevrijdingsevenement van Drenthe is het Bevrijdingsfestival bij de Baggelhuizerplas in Assen. RTV Drenthe-verslaggevers Robbert Oosting en Esmée Söllner lopen daar rond en doen live verslag.

In een speciale radio-uitzending van 12.00 tot 18.00 uur schakelen we regelmatig naar het festivalterrein en kun je meegenieten van het feest daar. Beelden daarvan zijn dan ook live te zien op TV Drenthe. Ook doen we van 15.00 uur tot 24.00 uur verslag van het festival via de social mediakanalen Facebook, YouTube en Instagram.