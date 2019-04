Breedband Borger-Odoorn in de herkansing: glasvezel gaat er komen

In eerste instantie was het de bedoeling dat het netwerk via een coöperatie zou worden aangelegd. Maar dat lukte net niet. De coöperatie kwam enkele tientallen abonnee’s te kort.Sindsdien heeft de stichting andere mogelijkheden verkend. Dat heeft geleid tot een overeenkomst met Delta Rijssen Glasvezel Investeringen. Dit bedrijf wil het netwerk gaan aanleggen en de exploitatie komt te liggen bij Digitale Stad. “We zijn hier heel blij mee, dit zijn sterke partijen”, zegt voorzitter Sjaak Janson van Breedband Borger-Odoorn. “Ik heb er alle vertrouwen in dat er nu echt glasvezel gaat komen."Voordeel van de constructie is dat de abonnee’s straks uit veel meer providers kunnen kiezen die hun pakketten op het netwerk gaan aanleggen. “We denken dat dit veel mensen over de streep gaat trekken.”Inwoners die in de witte gebieden van Borger-Odoorn wonen en glasvezel willen, moeten zich wel opnieuw aanmelden. “Dat komt omdat de coöperatie wordt opgeheven en het juridisch niet mogelijk is om de aanmeldingen over te dragen aan de nieuwe partner”, zegt Janson.Eind juni moet duidelijk zijn of het benodigde aantal van 820 abonnee’s wordt gehaald. Via de coöperatie hadden zich al 880 adressen gemeld. Als alles meezit dan kan iedereen in de loop van 2020 zijn aangesloten.