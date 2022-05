Voedselbank in Beilen schuift mogelijk deurtje op

Het leeggekomen schoolgebouw van CSG Vincent van Gogh in Beilen is in beeld als nieuw onderkomen voor de voedselbank. Het huidige gebouw van de voedselbank in Beilen voldoet niet meer.

"Een vervallen pand", noemt Wim Oosting het gebouw aan De Omloop waar de voedselbank met kledingbank is ondergebracht. Oosting is voorzitter van voedselbank Hart van Drenthe, waar de Beiler locatie onder valt.

"Het is niet te verwarmen, vrijwilligers staan letterlijk in de kou. De kozijnen zijn verrot en de stoeptegels zijn vies. Kortom, het is geen plaatje om het maar eufemistisch te zeggen."

Gedoogd

Al jarenlang is de voedselbank in het gebouw ondergebracht, en eigenlijk worden de ongemakken al die tijd gedoogd. Van nood wil Oosting dan ook niet spreken, maar tijd voor wat anders is het wel.

Woonservice Midden-Drenthe bood aan om te verhuizen naar de voorkant van het pand, dat wel op orde is, maar dat is volgens Oosting te klein. Samen met de woonstichting en de gemeente wordt verder gezocht, een goed alternatief is het leeggekomen gebouw van csg Vincent van Gogh. Die school fuseerde en ging op in het nieuwe Volta, op een steenworp afstand.

Oplossing

Op vragen van de PvdA over de huisvestingssituatie antwoordde het college van B & W van Midden-Drenthe onlangs dat er gekeken wordt of het Vincent van Gogh op korte termijn een oplossing kan bieden voor de voedsel- en kledingbank.