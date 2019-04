Zoek het uit! - Waarom word ik zo vaak door muggen geprikt?

https://feeds.rtvdrenthe.nl/watwojweten/hearken-aanmeldmodule.php:800px " style="width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen="true">

Hoe kan dat toch? Wat maakt de ene persoon lekkerder voor een mug dan een andere persoon? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! Over muggen en hun steekgedrag doen veel verhalen de ronde. Heb jij zoeter bloed dan je partner en word je daarom vaker gestoken? Of stink je een beetje en moet je je beter wassen? Of eet je wederhelft meer knoflook?Veel van deze verhalen zijn fabels. Er is veel onderzoek gedaan naar waarom muggen sommige mensen wel steken en anderen niet, maar er is nooit een verband aangetoond met bloedgroep, bacteriën op de huid of wat je hebt gegeten.Sander Koenraadt is bioloog aan de universiteit van Wageningen. Hij is een van de wetenschappers die werkt met en aan de website muggenradar.nl. Daarnaast doet hij onderzoek naar muggen die malariaparasieten en virussen, zoals Zika en knokkelkoorts, kunnen overdragen. "Het staat in ieder geval vast dat muggen op een bepaalde geur af komen."Ieder mens heeft een eigen geur, die ontstaat vooral door je hormonen en feromonen. Niet door douchen of wat je gegeten hebt diezelfde dag. Welke geur de muggen dan juist het lekkerst vinden, daar zijn de onderzoekers nog niet helemaal over uit. En of je iets kan doen of eten om de muggen om de tuin te leiden lijkt vooralsnog ook nog niet aan de orde.Citroenplantjes in het raam en citronellakaarsjes branden? "Als dat al werkt, is het op korte termijn." Beter is het om je in te smeren met DEET, dit weert muggen sowieso.Wat het allerbeste werkt is zorgen dat de muggen niet bij je kunnen komen. Ga je naar buiten? Draag lange mouwen en een lange broek. Lig je in bed? Hang een klamboe op. En zet horren voor je deuren en ramen om de muggen buiten je huis te houden!Heb jij ook een vraag over jouw woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!