Crew Jumping Jack strijkt neer op TT Circuit

Aan de megaproductie doet een grote groep acteurs, dansers en figuranten mee, maar die komen pas later bij elkaar. De eerste week wordt er vooral gerepeteerd met de hoofdrolspelers, onder wie Matteo van der Grijn en Genio de Groot."We hebben een klein stukje opgebouwd. De professionele acteurs zijn er voor het eerst, dus het is voor hen ook even aftasten. Wat doet de ruimte en wat doet de locatie?", zegt producer Peter Stellingwerf.De repetities worden geleid door regisseur Frank Lammers, die vanaf een luie bank aanwijzingen geeft. Hij is in zijn element op het winderige parkeerterrein naast het circuit. In de pauze heeft hij met de crew een filmpje van de TT van vorig jaar teruggekeken. Een goede inspiratie. "Geweldig. In die wedstrijd wordt meer ingehaald, dan bij de Formule 1 in een heel seizoen."Binnen een maand gaat de voorstelling in première. Elke avond wordt voor 3.000 toeschouwers gespeeld. "Het zijn motoren, het is rockmuziek, het is popmuziek en het is ook een fantastisch theaterverhaal. Dus al die ingrediënten moeten goed uit de verf komen uiteindelijk. En de balans, ja die is belangrijk. Die moeten we gaan zoeken en vinden", aldus producer Stellingwerf.'Jumping Jack' vertelt het verhaal van motorcoureur Jack Middelburg die in 1980 de TT van Assen won. De kassenbeglazer uit het Westland behoorde samen met Boet van Dulmen en Wil Hartog tot de 'grote drie' van de Nederlandse motorsport. Middelburg overleed in 1984 na een ongeluk op het stratencircuit van Tolbert. Het ongeluk speelt een grote rol in de voorstelling.