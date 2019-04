Sportcast #35: FC Emmen supporters moeten in corteo naar Jisse Otter

In aflevering 35 van de Sportcast bespreken Dink Binnendijk, Niels Dijkhuizen en Dick Heuvelman het afgelopen sportweekend. FC Emmen deed zichzelf tekort in Breda, door in de slotfase een 1-0 voorsprong uit handen te geven. De spitsen scoorden te weinig en Kjell Scherpen maakte in de slotfase een fout. Verder wordt stilgestaan bij de uitspraken van Emmen-wethouder Jisse Otter, die meer vertrouwen heeft in Wildlands dan FC Emmen in de Eredivisie. "De supporters moeten een corteo lopen naar het gemeentehuis in Emmen", aldus Heuvelman.

Verder wordt er teruggeblikt op het Superbike weekend op het TT-circuit. Het winterse weer speelde de organisatie en coureurs parten en dus dringt de vraag zich op of de Superbike terug moet naar september. En natuurlijk aandacht voor vv Hoogeveen, dat belangrijke punten liet liggen in de strijd om de titel in de hoofdklasse A. Gaan ze nog wel kampioen worden?Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)Dick Heuvelman (sportgeweten)René PosthumaDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.