Ook hoofdaannemer windpark krijgt dreigbrief

Van Santen wil verder geen details geven, niet over de inhoud van de brief en het moment dat ‘ie is bezorgd. “Ik zeg er verder niets over, omdat we de politie niet voor de voeten willen lopen.” De politie laat in een reactie weten dat er aangifte is gedaan.A. Hak is een bedrijf dat al 55 jaar bestaat en een grote speler is op het gebied van het leggen van ondergrondse infrastructuur voor transport en distributie van olie, gas, water en elektriciteit.Eerder kwamen er al dreigbrieven binnen bij Avitec in Nieuw-Buinen en Dieterman grondverzet in Meeden. Beide bedrijven zagen vervolgens af van het uitvoeren van werkzaamheden voor de geplande windparken in de Drentse Veenkoloniën en bij Meeden.Woordvoerder Elzo Springer van windpark Drentse Monden Oostermoer zegt geen kennis te hebben van de jongste dreigbrief. “Ik heb die brief niet gezien en we laten dit verder graag aan de politie over".