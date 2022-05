Plek voor alle asielzoekers in centrale opvanglocatie Ter Apel

In de centrale opvanglocatie in Ter Apel is genoeg plek voor alle asielzoekers die zich vandaag hebben gemeld. Dat laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Het aantal mensen dat op zoek is naar onderdak is net onder de tweeduizend gebleven. In Ter Apel is plaats voor maximaal tweeduizend mensen.

Het COA dringt er al geruime tijd op aan dat gemeenten in het land meer ruimte moeten maken voor asielzoekers. Asielzoekers die zich in Ter Apel melden zijn geen Oekraïense vluchtelingen. Voor die groep worden in gemeenten 50.000 of meer opvangplaatsen ingericht. Asielzoekers kunnen niet naar de reguliere 111 asielzoekerscentra, want die zitten ook allemaal vol volgens het COA. Als Ter Apel te vol is, moeten de asielzoekers in andere plaatsen in het land worden ondergebracht.