Zestien aangiftes tegen fysiotherapeut: Klazienavener ook verdacht van verkrachting

De 54-jarige fysiotherapeut uit Klazienaveen die in november is opgepakt vanwege aanranding wordt ook verdacht van verkrachting. Dat bleek vanmiddag tijdens een regiezitting in de zaak.

Zestien vrouwen hebben inmiddels aangifte gedaan tegen de Klazienavener. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om twee gevallen van verkrachting en veertien gevallen van aanranding tussen begin 2016 en eind oktober vorig jaar.

Bij de meerderheid van de vrouwen zou hij de billen, de borsten en de liezen hebben aangeraakt en bij sommigen gingen de seksuele handelingen volgens het OM verder. Daarnaast heeft een aantal andere vrouwen melding gedaan van aanranding bij de politie. Zij willen geen aangifte doen en daarvoor wordt de man niet strafrechtelijk vervolgd.

'Uitsluitend gericht op behandeling'

"Mijn cliënt ontkent als fysiotherapeut ooit edele delen van patiënten te hebben aangeraakt. Elke handeling was uitsluitend gericht op de fysiotherapeutische behandeling", aldus advocaat Paul van Jaarsveld, die de fysiotherapeut bijstaat.

De advocaat vroeg de rechtbank om 33 getuigen te kunnen horen. Het gaat om de zestien aangeefsters en anderen die belastende verklaringen over de Klazienavener hebben afgelegd. De rechtbank gaf hem toestemming om achttien van hen te ondervragen bij de rechter-commissaris. Over de andere vijftien kan de onderzoeksrechter later beslissen.

Eén van de getuigen die de advocaat mag horen is een man die bij de politie heeft verklaard dat een aantal vrouwen overleg met elkaar heeft gehad voor ze aangifte hebben gedaan. De advocaat vermoedt dat de vrouwen elkaar op die manier hebben beïnvloed. Hij noemde het op een eerdere zitting bijzonder dat de vrouwen, na vermeende seksuele handelingen toch terugkwamen in zijn praktijk.

Man blijft vastzitten

Verder wordt een andere fysiotherapeut als deskundige aangesteld in de zaak. Die moet zich uitlaten over welke handelingen wel en niet gebruikelijk zijn bij behandelingen. De man heeft zich inmiddels laten uitschrijven uit het BIG-register en zijn praktijk is gesloten. Zijn advocaat vroeg de rechtbank hem vrij te laten, onder meer omdat de kans dat hij in herhaling valt hierdoor ontbreekt. Ook gaat het slecht met zijn vrouw.