RTV Drenthe blijft radioprogramma Johan Derksen uitzenden

In het gesprek tussen RTV Drenthe en Johan Derksen heeft Derksen aangegeven dat hij zichzelf verantwoordelijk houdt voor alle commotie die is ontstaan en dat spijt hem zeer. Derksen gaf in het gesprek aan op geen enkele manier welke vorm van machtsmisbruik dan ook te willen vergoelijken. Ook vertelde hij dat er geen sprake is geweest van misbruik zoals in eerste instantie door hem zelf is gesuggereerd. Hij is daar, zoals hij al eerder zei, niet trots op.