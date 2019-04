Tien jaar lang van het kastje naar de muur: 'Ik had Lyme'

"Ik kreeg pijn in mijn knieën, in mijn heupen en bovenop mijn armen. Het werd steeds erger. Het was alsof ik enorme spierpijn had. Op een gegeven moment kreeg ik ook hartritmestoornissen en kon ik me niet meer concentreren."Pauline legt zelf de link met de ziekte van Lyme. Een bacteriële infectie die wordt overgebracht door de teek. "Ik heb jaarlijks tien tot twintig tekenbeten. Toen ik ook rode vlekken kreeg was het voor mij duidelijk: ik had Lyme."Maar duidelijk was het niet voor de artsen. De Lyme-bacterie was niet te vinden in haar bloed. "Dus dat was het niet, zeiden de doktoren. Ik werd nagekeken door een reumatoloog, door cardioloog en een dermatoloog. Ik werd echt van het kastje naar de muur gestuurd." Als uit alle onderzoeken van de specialisten ook niets komt, besluit Pauline een andere huisarts te nemen. "Hij gaf me een antibioticakuur. Alle klachten verdwenen. Ik functioneerde weer normaal."Vanaf die dag is ze alert op alle teken die op haar lichaam zitten. "Na afloop van een dag in het groen kleed ik me thuis uit. Ik controleer mijn lijf op alle plaatsen waar ze kunnen zitten en gooi mijn kleren van die dag in de was." Daarnaast heeft ze nog een ander middel dat helpt: "Knoflook", zegt ze lachend. "Ik leg teentjes knoflook in het zuur en eet dat op. Het zuur zorgt ervoor dat ik niet de hele dag uit mijn mond ruik, en de knoflook zorgt ervoor dat teken mij niet meer lekker vinden."Daarnaast adviseert de boswachter wandelaars om vooral op de paden te blijven. "Teken zitten in het hoge gras en kleine boompjes. Zodra ze een 'zoogdier' langs voelen komen, laten ze zich vallen en kruipen naar een warme plek."Tot en met 21 april is het 'De week van de teek'. Op de website www.weekvandeteek.nl is meer informatie te vinden hoe je jezelf op teken kunt controleren.