Onderzoek Willeke Dost levert niks nieuws op: politie gaat niet weer graven

De vrouw vertelde de politie in 1992 dat ze de dag na Willekes verdwijning twee mannen met een kruiwagen in het weiland achter de boerderij van Willekes pleegouders in Koekange had zien lopen. Volgens de politie is de vrouw ook in 2017 verhoord en is de verklaring die ze vorige week aflegde gelijk aan die van twee jaar terug.Omdat het nieuwe verhoor door het coldcaseteam geen nieuws heeft opgeleverd, blijven politie en justitie bij het standpunt dat ze niet opnieuw gaan graven in het weiland achter de woning aan de Koekangerdwarsdijk. In november is dat wel gebeurd op aanwijzingen van amateurspeurders Ab Bruintjes en Jan Huzen, maar dat leverde niks op Willeke Dost was 15 jaar toen ze in januari 1992 door haar pleegouders als vermist werd opgegeven. De afgelopen maanden heeft het coldcaseteam opnieuw met getuigen en specialisten gepraat. Ook zijn tips 'tegen het licht gehouden', meldt de politie. Het coldcaseonderzoek heeft daarmee tot nu toe niks opgeleverd. Dat betekent niet dat het onderzoek nu wordt stopgezet. "Coldcasezaken blijven altijd open tot de zaak wordt opgelost", zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.De politie is nu echt afhankelijk van nieuwe tips om schot te krijgen in de zaak, laat Hogeveen weten. Wel benadrukt de politie nogmaals dat het verboden is om op eigen initiatief zonder toestemming in het weiland aan de Koekangerdwarsdijk te gaan graven. Jan Huzen werd onlangs aangehouden vanwege deze vorm van erfvredebreuk en opruiing, omdat hij anderen zou hebben aangezet te gaan graven.Huzen blijft erbij dat op radarbeelden te zien is dat er wel degelijk verstoringen in de grond onder het weiland zitten. Die kunnen erop wijzen dat er ooit gegraven is. Ook zijn zoekhonden meerdere keren aangeslagen in het weiland, aldus de speurder uit Nieuw-Weerdinge. Hij vermoedt dan ook nog steeds dat het lichaam van het verdwenen meisje begraven ligt in het weiland en vindt dat de politie in november - en bij een eerdere actie in 2010 - niet goed heeft gezocht.