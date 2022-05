Marathonloper Tom Hendrikse mag zich opmaken voor EK in München

ATLETIEK - Marathonloper Tom Hendriks mag zich komende zomer laten zien op het EK Atletiek in München. Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie maakte vanavond bekend dat de Assenaar van AAC '61 en Team 4 Mijl is geselecteerd voor het EK Marathon.

Aan dat EK doen, naast Hendriks, direct op de eerste dag nog zeven Nederlanders mee. Bij de mannen zijn dat Khalid Choukoud, Björn Koreman en Ronald Schröer en bij de vrouwen Nienke Brinkman, Jill Holterman, Ruth van der Meijden en Bo Ummels. Abdi Nageeye is komende zomer de enige Nederlandse deelnemer aan het WK marathon in het Amerikaanse Oregon.

De marathon in München wordt voor Hendriks pas zijn tweede marathon ooit. Ruim een jaar geleden maakte hij een verrassend debuut tijdens de marathon van Dresden, die hij in twee uur, dertien minuten en drie seconden liep, maar anderhalve minuut verwijderd van de Olympische limiet. Eigenlijk zou de Assenaar begin april ook de marathon van Rotterdam lopen, maar een 'ondefinieerbare blessure' gooide roet in het eten.