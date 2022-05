Wat vind jij? We moeten niet voor elk wissewasje de huisarts bellen

Slechts een krappe 20 procent van de huisartsen in Nederland denkt in 2037 nog steeds huisarts te zijn. Ruim de helft geeft aan niet te weten of ze de komende vijftien jaar zullen doorgaan met hun werk, zo blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek van het journalistieke collectief Spit voor De Groene Amsterdammer en Trouw. De overige huisartsen hebben hun pensioen al in het vizier (12 procent) of gaven aan niet te weten wat te antwoorden op de vraag of zij in 2037 nog steeds huisarts denken te zijn.