Attero neemt maatregelen om afvalbranden te voorkomen

We hebben Attero gevraagd om een reactie te geven voor de microfoon en om voor tv een kijkje te nemen bij de maatregelen die worden genomen. Attero wil daar niet aan meewerken. Dat wat is gezegd, vindt het bedrijf voldoende.

Door het afval te persen, kan er geen zuurstof in het zogenaamde PMD-afval komen. PMD staat voor plastic, metaal en drinkkartons. De etensresten in dat afval gaan broeien en veroorzaken een dusdanige hitte dat het plastic gemakkelijk begint te branden.Zondag gebeurde dat voor de vierde keer dit jaar . Bij afvalbranden komen giftige gassen vrij. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), stelde vast dat na een brand in januari sprake was van hoge concentraties giftige dioxine in de omgeving. Pluimvee moest worden opgehokt Afgelopen weekend was er opnieuw brand in dezelfde hoop plastic afval, zegt woordvoerder Jaap Quant van Attero. "We zijn nu bezig om alles weg te halen, te persen en vast te maken met ijzerdraad."Dorpsbelangen van Wijster en Drijber werden dit weekend op de hoogte gesteld van de brand bij Attero. Daar hebben de twee verengingen na een aantal branden ook om gevraagd.Vooralsnog volgen ze in Drijber wat er gaat gebeuren bij hun buurman, zo zegt voorzitter Robert de Wit van Plaatselijk Belang Drijber. "Tot nu staat voor ons de wind gunstig en hebben wij er geen last van. Ze blijven maar afval aanvoeren. Ik vind het wel bijzonder, maar of ik nou moet schrikken? Waarom stoppen ze er geen thermometer in?"Er is inmiddels een gesprek geweest tussen de provincie Drenthe en Attero. Daarin heeft gedeputeerde Henk Jumelet met de directie van Attero ook afgesproken dat er maatregelen worden genomen. De provincie kijkt mee of alles wel volgens de regels gaat.Zo is er afgesproken dat er meer sprinklers worden geïnstalleerd, er wordt extra zand gestort als blusmiddel voor het geval er weer brand uitbreekt en er is permanente bewaking. Bovendien worden infraroodcamera's als proef geïnstalleerd. Mocht dit goed werken, dan worden er meer opgehangen.Attero heeft een tijdje geleden al maatregelen genomen volgens woordvoerder Jaap Quant. "We dachten dat het zou werken als we het afval met zware machines plat zouden rijden. Dat blijkt niet het geval."Er is nu dus 24 uur per dag bewaking. "Maar ook dat is niet voldoende, omdat de toezichthouders de brand niet kunnen blussen. Daarvoor heb je kranen nodig die alles afdekken. We zetten nu ook kraanmachinisten dag en nacht in."Twee weken heeft de afvalverwerker nodig om alle plastic te persen. Ook tijdens de Paasdagen wordt doorgewerkt. "Dan moet het brandgevaar ook weg zijn."Ondertussen wordt meer onderzoek gedaan naar de oorzaak van alle branden. Dat is ook zo afgesproken met de provincie. Er wordt nog steeds gewacht op de uitkomsten van de onderzoeken. "Elke brand moet worden onderzocht", zo meldt de provincie. "We voeren regelmatig controles uit bij Attero. Hieruit hebben we vooralsnog geen signalen dat Attero de regels niet naleeft. Uiteraard zijn de branden voor ons wel reden om strikt toezicht te houden."